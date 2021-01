(Di giovedì 21 gennaio 2021) International House – Accademia Britannica lancia il corso , per aiutare i docenti con gli strumenti e ledella formazione a distanza. Cos’è il ? Il corso è rivolto ai docenti di qualsiasi materia delle scuole di ogni ordine e grado che devono inserirsi L'articolo .

IHRoma : DAD: Tecniche veloci e metodologie “smart” - Orizzonte Scuola Notizie - AlienoGrigio17 : Riapertura scuole, il #CTS convocato d’urgenza alle 11 su richiesta del #governo. Come il #CTS condiziona le scelt… -

Ultime Notizie dalla rete : DAD Tecniche

Tecnica della Scuola

La lettera al del coordinatore del Comitato tecnico scientifico: «Dalle Regioni spesso scelte improbabili, non si capisce la ragione di questa autonomia differenziata» ...5' di lettura 20/01/2021 - Nelle scuole superiori di Camerino tutto è pronto per il rientro in classe degli studenti a partire da lunedì prossimo 25 gennaio, data anticipata dalla Regione rispetto a q ...