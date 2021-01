Covid, Vertice UE: “Frontiere europee restano aperte ma restrizioni su viaggi” (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Blindare le Frontiere per limitare la diffusione delle Covid e introdurre un passaporto delle vaccinazioni per far ripartire il turismo. Queste le due posizioni che si sono fronteggiate nel corso del Consiglio di europeo iniziato alle 18.30 di questa sera. L’obiettivo dei Ventisette leader capi di Stato e di Governo convocati da Charles Michel è quello di contenere le nuove varianti del coronavirus Sars-CoV-2 evitando che si diffondano in tutto il Continente. Sul tavolo dei leader anche la velocizzazione delle vaccinazioni anti-Covid, i certificati di vaccinazione, e come sostenere i Paesi vicini in materia di vaccini. Mentre Germania e Francia sostenute da Austria, Olanda e Belgio sostengono la linea più rigida dei controlli ai confini e finanche il blocco delle Frontiere altri Paesi chiedono di far ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Blindare leper limitare la diffusione dellee introdurre un passaporto delle vaccinazioni per far ripartire il turismo. Queste le due posizioni che si sono fronteggiate nel corso del Consiglio di europeo iniziato alle 18.30 di questa sera. L’obiettivo dei Ventisette leader capi di Stato e di Governo convocati da Charles Michel è quello di contenere le nuove varianti del coronavirus Sars-CoV-2 evitando che si diffondano in tutto il Continente. Sul tavolo dei leader anche la velocizzazione delle vaccinazioni anti-, i certificati di vaccinazione, e come sostenere i Paesi vicini in materia di vaccini. Mentre Germania e Francia sostenute da Austria, Olanda e Belgio sostengono la linea più rigida dei controlli ai confini e finanche il blocco dellealtri Paesi chiedono di far ...

