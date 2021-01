Carolyn Smith preoccupa ancora: “il tumore è sparito ma non è finita” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Carolyn Smith preoccupa ancora, la giudice di Ballando con le stelle ha aggiornato tutti i suoi fan sulle conduzioni di salute dopo il suo ultimo esame. Foto da Instagram: @CarolynSmith5Ha da poco concluso la sua esperienza nella nuova stagione di Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno di cui è giudice ormai da diversi anni e in attesa dei suoi nuovi impegni che anche a causa del Covid sono diminuiti, aggiorna tutti sulle sue condizioni. La ballerina e insegnante infatti proprio nelle scorse ore ha fatto un lungo video su Instagram in cui ha spiegato quale è stata negli ultimi mesi l’evoluzione della sua situazione sanitaria. Ricordo infatti che la donna per anni ha combattuto con un tumore al seno che lei ha sempre chiamato “l’intruso” e non si ... Leggi su chenews (Di giovedì 21 gennaio 2021), la giudice di Ballando con le stelle ha aggiornato tutti i suoi fan sulle conduzioni di salute dopo il suo ultimo esame. Foto da Instagram: @5Ha da poco concluso la sua esperienza nella nuova stagione di Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno di cui è giudice ormai da diversi anni e in attesa dei suoi nuovi impegni che anche a causa del Covid sono diminuiti, aggiorna tutti sulle sue condizioni. La ballerina e insegnante infatti proprio nelle scorse ore ha fatto un lungo video su Instagram in cui ha spiegato quale è stata negli ultimi mesi l’evoluzione della sua situazione sanitaria. Ricordo infatti che la donna per anni ha combattuto con unal seno che lei ha sempre chiamato “l’intruso” e non si ...

zazoomblog : Carolyn Smith la sua lotta contro il tumore: “Speravo ma..” - #Carolyn #Smith #lotta #contro - infoitcultura : Carolyn Smith, dopo l’esito dell’ultima tac rivela “Sono rimasta in silenzio perché ero troppo giù ma ora vi dico c… - Gresy73 : RT @zazoomblog: Carolyn Smith dopo l’esito dell’ultima tac rivela “Sono rimasta in silenzio perché ero troppo giù ma ora vi dico che … - #… - infoitcultura : Carolyn Smith ancora malata? Non arrivano buone notizie - zazoomblog : Carolyn Smith dopo l’esito dell’ultima tac rivela “Sono rimasta in silenzio perché ero troppo giù ma ora vi dico ch… -