Cannes 2021 | il festival probabilmente si svolgerà a luglio

Gli organizzatori di Cannes 2021 sembrano intenzionati a posticipare il festival cinematografico a luglio, come confermano alcune indiscrezioni. Cannes 2021 potrebbe svolgersi in estate e, secondo le fonti di Variety, il festival dovrebbe svolgersi tra il 5 e il 25 luglio, date in cui gli spazi dove si svolge ogni anno l'atteso appuntamento cinematografico attualmente sono libere. Entro la fine di gennaio gli organizzatori dovrebbero confermare l'ormai quasi scontato posticipo, considerando la situazione che rende davvero improbabile lo svolgimento regolare delle proiezioni a maggio. Inizialmente si era parlato di una possibilità che il festival di Cannes si svolgesse a giugno, ma l'appuntamento

