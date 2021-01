Blackout challenge su TikTok, morte cerebrale per una bambina di 10 anni. Si è legata una cintura alla gola (Di giovedì 21 gennaio 2021) Choc a Palermo dove una bambina di 10 anni è ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale 'di Cristina' dove è arrivata, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio dovuto a un'... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Choc a Palermo dove unadi 10è ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale 'di Cristina' dove è arrivata, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio dovuto a un'...

