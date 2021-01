Arrivano conferme sui problemi Iliad con connessione e down di questo giovedì

Leggi su bufale

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Stiamo riscontrando anche noiquesta mattina, anche con un numero utilizzato per raccogliere le vostre segnalazioni. Unin piena regola, che ricorda molto la situazione vissuta pochi mesi fa in Italia, quando alcuni servizi legati alla4G smisero di fare il proprio dovere. Siamo in cinque nella redazione operativi inmomento, tutti collegati da varie regioni, e chi si ritrova con una SIM dioperatore riscontra effettivamente anomalie con laoggi 21 gennaio. Alla luce deiriscontrati questa mattina, consigliamo a tutti i nostri lettori di utilizzare soprattutto Facebook e l’area messaggi, per inoltrarci segnalazioni su quelle che a vostro avviso potrebbero essere ...