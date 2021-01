Anticipazioni La Pupa e il Secchione e viceversa | Pucci svela | “E’ nato un amore”

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Andreacondurrà la quarta edizione de Lae ile rivela che una coppia sarebbe già innamorata Questa sera, giovedì 21 gennaio, partirà la quarta edizione de Lae il, show che andrà in onda su Italia 1 alle ore 21. Al timone del programma, ci sarà Andrea, affiancato da Francesca Cipriani. In un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, il comico hato alcune curiosità sul suo rapporto con i concorrenti durante le registrazioni: “Sono colui che li sostiene e che li bacchetta quando non rispettano le regole. Sono lì per placare gli animi, non sono lì per deriderli ma per ridere insieme delle cose che accadono”. Nelledi ...