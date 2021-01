Trump concede il perdono totale a Steve Bannon

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel suo ultimo giorno da presidente degli USA,ha graziato 73 persone e commutato 70 sentenze.ilal suo ex stratega, accusato di appropriazione indebita. Tra le figure che hanno beneficiato delpresidenziale ci sono i rapper Lil Wayne e Kodak Black e l’ex sindaco di Detroit

Il presidente Donald Trump ha concesso la grazia al suo ex capo stratega Steve Bannon, in una decisione dell'ultimo minuto presa appena poche ore prima di lasciare per l’ultima volta la Casa Bianca. B ...Nel suo ultimo giorno da presidente degli USA, Trump concede la clemenza a 143 persone. Tra questi anche vi è anche Steve Bannon.