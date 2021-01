Servizi segreti all’opera per garantire maggioranza a Conte? Copasir convoca direttore intelligence

Leggi su dire

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – “Il Comitato Parlamentare della Sicurezza della Repubblica, operando nella sua sancita autonomia istituzionale ed in alcun modo sollecitabile da altri attori se non dal Parlamento, ricordando, peraltro, che per il suo ruolo proprio di complessiva garanzia e controllo sul sistema dell’intelligence del Paese e richiedendo, per legge, agli auditi di riferire: ‘con lealtà e completezza le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato’, nella seduta odierna del suo ufficio ha determinato una serie di audizioni da calendarizzare concernenti tematiche emerse nella contingenza”. E’ quanto si legge in una nota del Copasir.