Serie A | recupero Udinese-Atalanta 1-1 | i friulani sorridono a metà ‘Dea’ a -1 da Napoli e Roma La classifica

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) E' terminato 1-1 ildella decima giornata diA, tra, alla "Dacia Arena".La compagine nerazzurra di Gian Piero Gasperini non sfrutta l’occasione per fare un buon salto ine si piazza a -1 dal quarto posto. I gol tutti nel primo tempo. Ad aprire le danze è stato a 20'' dal fischio d'inizio Pereyra, portando subito in vantaggio la formazione bianconera. Al 44' il solito Muriel pareggia i conti. Inutile il forcing finale da parte degli orobici, non si va oltre l'1-1: i bianconeri tornano a conquistare un punto dopo due ko consecutivi, i nerazzurri pareggiano ancora dopo lo 0-0 col Genoa. Quarto posto a una sola lunghezza, in attesa deltra Juventus e: è tempo di voltare subito pagina senza rimuginare troppo, ...