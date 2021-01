Pregliasco: «Con il 20% di vaccinati si può ripartire. Un lockdown prolungato? Serve, ma rischiamo la rivolta sociale» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I dati dei contagi di Coronavirus nel nostro paese? Il virologo e direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco non ha dubbi: servirebbe un lockdown «duro e prolungato». Ma non possiamo permettercelo: «è impraticabile, susciterebbe una rivolta sociale», dice in un’intervista di stamane a La Stampa. L’effetto dei provvedimenti natalizi, per Pregliasco, insieme alla diminuzione dei tamponi e l’aggiunta degli antigenici (che andrebbero invece contati a parte perché «rischiano di alterare la realtà») è quello di una «crescita minore del contagio, non una diminuzione, da verificare nei prossimi 10 giorni». Se il lockdown non è praticabile, per Pregliasco si può «continuare con zone rosse non troppo stringenti per regolare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I dati dei contagi di Coronavirus nel nostro paese? Il virologo e direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano Fabrizionon ha dubbi: servirebbe un«duro e». Ma non possiamo permettercelo: «è impraticabile, susciterebbe una», dice in un’intervista di stamane a La Stampa. L’effetto dei provvedimenti natalizi, per, insieme alla diminuzione dei tamponi e l’aggiunta degli antigenici (che andrebbero invece contati a parte perché «rischiano di alterare la realtà») è quello di una «crescita minore del contagio, non una diminuzione, da verificare nei prossimi 10 giorni». Se ilnon è praticabile, persi può «continuare con zone rosse non troppo stringenti per regolare ...

GiovanniPisati : Pregliasco: “la pandemia non sarà finita prima dell’estate 2022, ma con il 20% di immunizzati si può ripartire”.… - GianfrancoDIB : - globalistIT : L'incognita del pubblico in sala non si è ancora risolta #Sanremo2021 - zazoomblog : Il monito di Pregliasco su Sanremo: Il pubblico con tampone negativo non azzera il rischio - #monito #Pregliasco… - evilib : @istsupsan parlateci dei vaccini mancanti! Pregliasco ha detto che forse dovremo considerare di farne uno solo anc… -