La Pupa e il secchione 2021: c'è anche un giovane di Quarto tra i concorrenti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Parte domani, giovedì 21 gennaio, la nuova edizione de 'La Pupa e il secchione e viceversa' e tra i concorrenti c'è anche Gianluca Tornese. Il napoletano, di Quarto, parteciperà al programma in prima serata su Italia 1 condotto dal comico Pucci. Il programma, esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi, torna il giovedì in prima serata. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

lucaglia : Su Italia 1 torna La pupa e il secchione, conduce Pucci - Tv - ANSA - espressione24 : Avezzano - Prende il via giovedì in prima serata l'edizione 2021 de 'La pupa e il secchione e viceversa'.… - sunlikesme : con una ragazza che ha partecipato alla scorsa edizione della pupa e il secchione ci giocavo da piccola al parco ?????? - okcomunque : la pubblicità de la pupa e il secchione è il mio tredicesimo motivo - vulcoone : In che senso quei due di ex on the beach alla pupa e il secchione? ahahah -