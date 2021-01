Kroos è sicuro: “Lopetegui non andava esonerato. Felice per la sua vittoria in E. League” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Correva l'estate 2018. Il calcio spagnolo era sotto shock per la fine del ciclo del Real Madrid, che perdeva in un colpo solo Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane. Inoltre la Nazionale esonerava prima del Mondiale il Commissario Tecnico Julen Lopetegui, destinato a trasferirsi proprio ai Blancos. Il matrimonio si rivelò presto fallimentare e si concluse con l'addio del tecnico.caption id="attachment 1008799" align="alignnone" width="1024" Lopetegui, Getty Images/captionRIMPIANTOUna scelta che sembra suscitare qualche rimpianto a Tony Kroos. Il centrocampista tedesco ne ha parlato a Einfach mal Luppen: "Penso che abbia fatto un ottimo lavoro al Real. Ha vissuto un momento di merda quando è arrivato qui perché il club veniva da tre Champions e dall'addio di Cristiano. Il suo esonero mi è dispiaciuto molto, non lo avrei mai licenziato. Era ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Correva l'estate 2018. Il calcio spagnolo era sotto shock per la fine del ciclo del Real Madrid, che perdeva in un colpo solo Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane. Inoltre la Nazionale esonerava prima del Mondiale il Commissario Tecnico Julen, destinato a trasferirsi proprio ai Blancos. Il matrimonio si rivelò presto fallimentare e si concluse con l'addio del tecnico.caption id="attachment 1008799" align="alignnone" width="1024", Getty Images/captionRIMPIANTOUna scelta che sembra suscitare qualche rimpianto a Tony. Il centrocampista tedesco ne ha parlato a Einfach mal Luppen: "Penso che abbia fatto un ottimo lavoro al Real. Ha vissuto un momento di merda quando è arrivato qui perché il club veniva da tre Champions e dall'addio di Cristiano. Il suo esonero mi è dispiaciuto molto, non lo avrei mai licenziato. Era ...

