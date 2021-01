Joe Biden è presidente: deve ricucire un’America sempre più polarizzata (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Joe Biden ha prestato giuramento davanti al Campidoglio di Washington intorno alle 17.45 di stamane, diventando ufficialmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti in una cerimonia molto contenuta per via delle restrizioni covid. Biden ha giurato davanti al presidente della Corte suprema John Roberts, su una vecchia bibbia di famiglia (127 anni) tenuta dalla moglie InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Joeha prestato giuramento davanti al Campidoglio di Washington intorno alle 17.45 di stamane, diventando ufficialmente il 46esimodegli Stati Uniti in una cerimonia molto contenuta per via delle restrizioni covid.ha giurato davanti aldella Corte suprema John Roberts, su una vecchia bibbia di famiglia (127 anni) tenuta dalla moglie InsideOver.

