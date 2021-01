Insigne, serata conclusa tra le lacrime. Decisivo il suo errore dagli undici metri (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il rigore fallito da Lorenzo Insigne è costato davvero molto al Napoli, l’attaccante azzurro non dimenticherà facilmente l’errore dagli undici metri che ha permesso alla Juventus di alzare la Supercoppa Italiana per la nona volta della sua storia. I bianconeri si trovavano in vantaggio per 1-0 all’80’ (minuto dell’errore di Insigne) e la rete del definitivo 2-0 è arrivata soltanto pochi secondi prima del fischio finale con Morata. Poco più tardi, inquadrato dalle telecamere della Rai, il capitano del Napoli è scoppiato in lacrime, consapevole del peso che ha avuto il suo errore sull’esito della gara. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il rigore fallito da Lorenzoè costato davvero molto al Napoli, l’attaccante azzurro non dimenticherà facilmente l’che ha permesso alla Juventus di alzare la Supercoppa Italiana per la nona volta della sua storia. I bianconeri si trovavano in vantaggio per 1-0 all’80’ (minuto dell’di) e la rete del definitivo 2-0 è arrivata soltanto pochi secondi prima del fischio finale con Morata. Poco più tardi, inquadrato dalle telecamere della Rai, il capitano del Napoli è scoppiato in, consapevole del peso che ha avuto il suosull’esito della gara. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

