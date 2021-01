Golf, Francesco Molinari ritorna in scena: parteciperà al “The American Express” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Francesco Molinari ritorna in scena, e lo fa dalla California: qui dal 21 al 24 gennaio si svolgerà il “The American Express”, torneo del PGA Tour. Il campione italiano dovrà vedersela con altri big, tra cui gli Americani Patrick Cantlay (numero 10 mondiale e favorito della vigilia), Patrick Reed (n.11) e Brooks Koepka (n.12). Da non dimenticare poi lo statunitense Andrew Landry, il quale difenderà il titolo conquistato nel 2020. Mancherà invece Jon Rahm, numero 2 mondiale, a causa di un lieve infortunio alla schiena. L’azzurro manca sul green dallo scorso novembre, quando si presentò ai nastri di partenza del The Masters. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021)in, e lo fa dalla California: qui dal 21 al 24 gennaio si svolgerà il “The”, torneo del PGA Tour. Il campione italiano dovrà vedersela con altri big, tra cui glii Patrick Cantlay (numero 10 mondiale e favorito della vigilia), Patrick Reed (n.11) e Brooks Koepka (n.12). Da non dimenticare poi lo statunitense Andrew Landry, il quale difenderà il titolo conquistato nel 2020. Mancherà invece Jon Rahm, numero 2 mondiale, a causa di un lieve infortunio alla schiena. L’azzurro manca sul green dallo scorso novembre, quando si presentò ai nastri di partenza del The Masters. SportFace.

