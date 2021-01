Dopo la fiducia Conte prova a ripartire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il percorso è tutto in salita. Dopo un vertice con le forze di governo il premier già oggi potrebbe salire al Quirinale per riferire al presidente Mattarella Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il percorso è tutto in salita.un vertice con le forze di governo il premier già oggi potrebbe salire al Quirinale per riferire al presidente Mattarella

riccardo_fra : Dopo la fiducia anche al Senato torniamo subito a lavorare per affrontare le priorità del Paese, a partire dai rist… - lauraboldrini : Dopo la Camera, anche al Senato il governo ottiene la fiducia. Ora serve una maggioranza più ampia e unita che ri… - DadoneFabiana : La fiducia al Senato, dopo la Camera, ci dà margini per rafforzare con @GiuseppeConteIT l’unico progetto politico i… - riccio_gaetano : RT @FurlanAnnamaria: Dopo la #fiducia del #Parlamento al #Governo ora il Paese attende risposte concrete dalla politica. Occorre aprire un… - elespaterlini1 : RT @mariamacina: Lo so che dopo tutto quello che abbiamo visto e sentito, e subìto, di pancia venga istintivamente voglia di votare no alla… -