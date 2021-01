(Di mercoledì 20 gennaio 2021), fortunatamente. Un abitazione completamente disabitata ha ceduto oggi, in Piazza Cavour proprio nel centro di. Il disfacimento completo dell’immobile è avvenuto intorno alle 8.00 del mattino. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Nel crollo pericoloso è rimasta danneggiata anche la facciata della chiesa adiacente Santa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vaticano: pedofilia, abusi sessuali e accuse gravi sul Cardinale Pell e un Sacerdote vicini a Papa Francesco Cerro Maggiore: ‘vestitevi da Santi per Halloween’ Sacerdote accoltellato da un giovane Cagliari: paura,va a fuoco ...

webmagazine24 : Crolla appartamento disabitato a Napoli, nessun ferito - StabiaChannel : #Cronaca #Napoli - Crolla appartamento disabitato. Nessun ferito. Danneggiata facciata chiesa LEGGI LA NEWS:… - ilGazzettinoves : Crolla un appartamento a #Napoli: danneggiata la Chiesa del Rosariello - ErmannoKilgore : Sant’Ilario, esplosione in una villetta. Crolla il soffitto dell’appartamento al piano terra: un ferito grave - Il… - MegaleHellas : Napoli: crolla appartamento disabitato. Nessun ferito. Danneggiata facciata chiesa - Campania -… -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla appartamento

Crolla appartamento disabitato a Napoli, nessun ferito ~ Crolla apartamento disabitato a Napoli, fortunatamente nessun ferito. Un'abitazione ...NAPOLI - Un vano adiacente alla Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, conosciuta come il «Rosariello», è crollato per cause in corso di accertamento stamane in via Foria altezza piazza Cavour ...