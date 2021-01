Crisi di governo, un b-movie con attori sconosciuti e un finale triste (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ho osservato la Crisi di governo vista con gli occhi di uno sceneggiatore come se fosse un film, un brutto film uno quelli realizzati senza budget, con attori sconosciuti e con finali tristi e improbabili. L’eroe del film si chiama Matteo Renzi: ha messo in scena un conflitto duro, aspro motivato da istanze che sono apparse subito ragionevoli, ma che non ha avuto la forza di condurre fino in fondo. La sua astensione è stato l’atto che ha salvato dal baratro il governo e si è rivelato incomprensibile per chiunque, sia per gli italiani che sostengono Conte perché ha fatto perdere tempo prezioso e ha cominciato una lite che alla fine è risultata essere una questione personale con il premier o più semplicemente una conta di poltrone, sia per chi non sostiene Conte che ha sperato in questa occasione per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ho osservato ladivista con gli occhi di uno sceneggiatore come se fosse un film, un brutto film uno quelli realizzati senza budget, cone con finali tristi e improbabili. L’eroe del film si chiama Matteo Renzi: ha messo in scena un conflitto duro, aspro motivato da istanze che sono apparse subito ragionevoli, ma che non ha avuto la forza di condurre fino in fondo. La sua astensione è stato l’atto che ha salvato dal baratro ile si è rivelato incomprensibile per chiunque, sia per gli italiani che sostengono Conte perché ha fatto perdere tempo prezioso e ha cominciato una lite che alla fine è risultata essere una questione personale con il premier o più semplicemente una conta di poltrone, sia per chi non sostiene Conte che ha sperato in questa occasione per ...

