Covid: in Germania 15mila casi in un giorno, le vittime salgono a 48mila (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La diffusione del Coronavirus in Germania è ancora altissima: 15mila nuovi casi in 24 ore e oltre mille morti. Negli ultimi giorni in Italia è stato riscontrato un calo netto dei nuovi casi di Covid-19. Ieri, infatti, sono stati 10,496 i nuovi casi di contagio riscontrati. Un dato che porta a ben sperare per le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

