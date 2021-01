Continental - Ecco il sistema di navigazione Natural 3D

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)ha presentato al Ces 2021 ildi3D. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Here e Leia Inc., un'azienda che si occupa di soluzioni per display olografici in ambito mobile, punta a offrire un'esperienza di guida più sicura e intuitiva, attraverso una visione stereoscopica e tridimensionale delle mappe. Città in 3D. La soluzione è caratterizzata dalla tecnologia Lightfield, che rende possibile l'effetto 3D da varie angolazioni, permettendo sia al conducente sia ai passeggeri di visualizzare le grafiche tridimensionali senza dover indossare specifici occhiali e senza l'ausilio di sensori per il tracciamento oculare. I contenuti provengono da Here Premier 3D Cities, un insieme di mappe e ricostruzioni in 3D altamente dettagliate, che rappresentano la topografia di 75 città in ...