Come mangiare sano quando si è troppo impegnati

Cucinare tre pasti sani da zero ogni singolo giorno sembra una nobile aspirazione, in teoria, ma per la maggior parte di noi, capire come mangiare in modo salutare quando si è impegnati non sembra così fattibile.

Ultime Notizie dalla rete : Come mangiare Come mangiare sano: la dieta mediterranea di Kayla Itsines elle.com Uffizi da mangiare: il nuovo progetto tra arte e gastronomia del museo fiorentino

Arte e gastronomia si incontrano a Firenze. Le Gallerie degli Uffizi diventano da mangiare attraverso una serie di video.

La 'fame emotiva' e le abbuffate ai tempi del Coronavirus

Che cos’è la fame emotiva? Ma in cosa consiste esattamente lo studio? I ricercatori hanno analizzato gli indici di fame emotiva, cioè la tendenza a mangiare quando si è in preda allo stress o alla tri ...

