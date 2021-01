Benevento | al via domani quarta e quinta elementare | fermo il servizio mensa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Tar della Campania ha dato il via libera alle lezioni in presenza anche per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e quindi anche nel Comune dici sarà il ritorno degli studenti in aula. La situazione delle lezioni in presenza, almeno per le prime classi dell’obbligo, sta subendo una rapida evoluzione dopo che il Tar aveva bocciato stamani le ordinanze del Governatore Vincenzo De Luca che aveva ammesso le lezioni in presenza solo per le prime due classi della scuola primaria. Si aspetta l’ordinanza regionale, in merito al, ma non ci sarebbero neppure i tempi tecnici per farla ripartire già da. Forse se ne riparlerà nella giornata di venerdì. L’assessore alla pubblica istruzione ...