Agnelli non sarà presente stasera alla gara di Supercoppa

Come riporta Calcio e finanza, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, non sarà presente questa sera a Reggio Emilia, allo stadio Mapei, Città del Tricolore, perchè impegnato con Stellantis, la neonata multinazionale dell'automotive nata dalla fusione tra PSA e FCA, di cui è membro del CdA ma anche del Remuneration Committee e del Governance and Sustainability Committee. Si tratta della prima finale della Juve che il presidente si perderà da quando è in carica.

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli non Agnelli non presente a Reggio Emilia per la Supercoppa: il motivo Juventus News 24 De Laurentiis raggiunge il Napoli: il patron allo stadio, ma senza Agnelli

LEGGI ANCHE Juventus-Napoli, l'urlo degli ultras: «Il rivale è lo stesso, fatevi valere» Impossibile mancare per ADL, che non ritroverà però l'amico e avversario Andrea Agnelli, assente giustificato.

