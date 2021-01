“Vi ammazzo a tutti e due, a ‘nfami!”, e minaccia moglie e figlio: arrestato padre violento (Di martedì 19 gennaio 2021) Tragedi sfiorata a Lunghezza, quando un ragazzo, intorno alle 22:00, ha chiamato sotto choc il 112 per chiedere aiuto alla Polizia di Stato: il padre, armato, si era barricato in casa e, aperto il gas, minacciava di farla esplodere. Immediatamente diverse Volanti sono arrivate davanti al palazzo in questione, dove hanno trovato ad attenderle la moglie ed il figlio del 50enne. I due hanno raccontato agli agenti che l’uomo, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcool, dopo aver picchiato la donna e, armato di pistola, aver minacciato di morte entrambi, aveva aperto il gas e si era barricato nell’abitazione minacciando di farla esplodere. Madre e figlio erano riusciti a scendere in strada e a dare l’allarme. I poliziotti, usando il cellulare del giovane, hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) Tragedi sfiorata a Lunghezza, quando un ragazzo, intorno alle 22:00, ha chiamato sotto choc il 112 per chiedere aiuto alla Polizia di Stato: il, armato, si era barricato in casa e, aperto il gas,va di farla esplodere. Immediatamente diverse Volanti sono arrivate davanti al palazzo in questione, dove hanno trovato ad attenderle laed ildel 50enne. I due hanno raccontato agli agenti che l’uomo, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcool, dopo aver picchiato la donna e, armato di pistola, averto di morte entrambi, aveva aperto il gas e si era barricato nell’abitazionendo di farla esplodere. Madre eerano riusciti a scendere in strada e a dare l’allarme. I poliziotti, usando il cellulare del giovane, hanno ...

