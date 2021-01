Star Trek: protagonista fa coming out (Di martedì 19 gennaio 2021) Star Trek è un media franchise che fra film, romanzi, serie televisive e fumetti ha dato da mangiare a migliaia di persone. Fra i prodotti più riusciti c’è sicuramente la serie Star Trek: Discovery, giunta quest’anno alla terza edizione. Nel cast c’è anche l’attrice Mary Wiseman (che interpreta Sylvia Tilly) che nel corso di un’intervista per StarTrek.com ha fatto coming out. Riallacciandosi ad una sua vecchia dichiarazione su Zoom in cui disse di non essere etero, Mary Wiseman ha confermato: “L’ho detto! Non è affatto un grosso problema. Solo non volevo dire che sono etero quando non lo sono! Prima di Noah Averbach-katz, suo marito e co-protagonista della serie, ho frequentato e amato persone di tutti i sessi. Non mi è mai piaciuto quando le donne che ... Leggi su biccy (Di martedì 19 gennaio 2021)è un media franchise che fra film, romanzi, serie televisive e fumetti ha dato da mangiare a migliaia di persone. Fra i prodotti più riusciti c’è sicuramente la serie: Discovery, giunta quest’anno alla terza edizione. Nel cast c’è anche l’attrice Mary Wiseman (che interpreta Sylvia Tilly) che nel corso di un’intervista per.com ha fattoout. Riallacciandosi ad una sua vecchia dichiarazione su Zoom in cui disse di non essere etero, Mary Wiseman ha confermato: “L’ho detto! Non è affatto un grosso problema. Solo non volevo dire che sono etero quando non lo sono! Prima di Noah Averbach-katz, suo marito e co-della serie, ho frequentato e amato persone di tutti i sessi. Non mi è mai piaciuto quando le donne che ...

