Senato | fiducia a Conte con 156 voti favorevoli | 140 no e 16 astenuti Sì di Nencini Iv e di due senatori di Fi

you_trend : ?? #BREAKING Secondo il nostro conteggio, #Conte ottiene la fiducia del #Senato con la maggioranza relativa Senator… - matteosalvinimi : #Salvini: Ricordo ai senatori a vita che si apprestano a votare la fiducia al governo Pd - 5 Stelle, cosa diceva il… - SkyTG24 : L'arrivo di Liliana #Segre in #Senato, dove oggi voterà la fiducia al governo #Conte - ilmiomoodesnape : RT @GiuseppeConteIT: Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'Itali… - DupinAurore2 : RT @GiuseppeConteIT: Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato fiducia

Niente maggioranza assoluta in Senato ma 156 voti favorevoli alla fiducia consentono al governo di andare avanti, per il momento. I no sono 140, 16 gli astenuti. Il verdetto dell'Aula di Palazzo Madam ...19.15 – Conte: “Italia viva ha scelto la strada dell’aggressione”. “Avete ritenuto che la cabina di regia non era accettabile? 9.41 – Iniziato il discorso di Conte. Sono iniziate in aula al Senato le ...