Selena Gomez | sul set a New York tutti i flash sono per lei

(Di martedì 19 gennaio 2021) Era molto atteso dai fan il ritorno disul grande o piccolo schermo. Finalmente ora, dopo i problemi di salute fortunatamente risolti, la cantante e attrice latina è tornata sul set di una fiction. Si intitola “Only Murders in The Building”, con lei nel cast Steve Martin, che ne è anche produttore esecutivo, e Martin Short. Gli episodi di questa “commedia dark” saranno trasmessi dalla piattaforma streaming Hulu. Non è ancora chiaro se saranno in futuro distribuiti anche in Italia, ma in America e Giappone arriveranno a settembre 2021. Da quandoè arrivata nella grande mela, i paparazzi non la perdono di vista. Il set è in pieno centro, a Manhattan, e per i fotografi è facile riprenderla mentre recita, durante le pause, quando arriva o va via dalla location. Negli ultimi scatti, si vede ...