Scuola, il prefetto costringe il preside a chiudere l'istituto di Tortolì in Sardegna: "L'ordinanza regionale prevale sul Dpcm" (Di martedì 19 gennaio 2021) Ieri e oggi gli alunni erano in aula al 50 per cento, malgrado la decisione del governatore Solinas di proprogare la Dad fino al 31 gennaio Leggi su repubblica (Di martedì 19 gennaio 2021) Ieri e oggi gli alunni erano in aula al 50 per cento, malgrado la decisione del governatore Solinas di proprogare la Dad fino al 31 gennaio

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Scuola, il prefetto costringe il preside a chiudere l'istituto di Tortolì in Sardegna: 'L'ordinanza regionale prevale sul D… - FLatelli : RT @repubblica: Scuola, il prefetto costringe il preside a chiudere l'istituto di Tortolì in Sardegna: 'L'ordinanza regionale prevale sul D… - cronaca_news : Scuola, il prefetto costringe il preside a chiudere l'istituto di Tortolì in Sardegna: 'L'ordinanza regionale preva… - repubblica : Scuola, il prefetto costringe il preside a chiudere l'istituto di Tortolì in Sardegna: 'L'ordinanza regionale preva… - AnsaSardegna : Covid: scuola Tortolì 'costretta' alla Dad da prefetto Nuoro. Dura solo 2 giorni la sfida a ordinanza Regione,in au… -