Sampdoria | concordato Farvem | domani l’incontro con i giudici

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 gennaio 2021)con i. Settimana prossima appuntamento per la più delicata situazione di Eleven Finance Massimo Ferrero, presidente della, nella giornata dipotrebbe avere il primo responso dal Tribunale Fallimentare di Roma riguardo alpreventivo richiestoReal Estate, società che opera nel ramo immobiliare. I legali rappresentanti del patron blucerchiato e della sua famiglia, Gianluca Vidal e Luca Ponti, incontreranno il giudice delegato e i commissari per discutere il piano di rientro. Per martedì prossimo, come riporta il Secolo XIX, è previsto invece la discussione sulpreventivo richiesto per Eleven Finance. Se il piano riceverà un ...