Renzi contro Conte | “Indecoroso mercato per le poltrone | serve governo più forte”

Roma, 19 gen – "C'è bisogno di un governo più forte, ora o mai più". Così Matteo Renzi ha iniziato la sua arringa in Aula al Senato. Rivolgendosi al premier Giuseppe Conte, il leader di Italia Viva ha poi tuonato: "Lei parla di crisi incomprensibile, le spiego le ragioni che hanno portato la nostra esperienza al termine. Non è il governo più bello del mondo: pensiamo ci sia bisogno di un governo più forte, non pensiamo possa bastare la narrazione del 'gli altri paesi ci copiano'". Poi Renzi ha elencato tutte le falle del governo italiano, parlando di tre principali crisi in atto: economica, sanitaria ed educativa. "L'Italia è il Paese messo peggio di tutti nell'anno 2020. Siamo i peggiori al mondo. L'Italia ha anche il peggior rapporto ...

