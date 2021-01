Mauro Tassotti, la tragedia che stravolse la sua vita: aveva 32 anni (Di martedì 19 gennaio 2021) Mauro Tassotti quando era ancora un giocatore del Milan venne stravolto da un evento che probabilmente cambiò la sua vita. L’ex terzino rossonero, Mauro Tassotti, nel febbraio 1997 subì un grave lutto. Antonella Peraboni, sua compagna di vita, morì all’età di 32 anni dopo aver lottato per molto tempo contro un tumore. I due si L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 gennaio 2021)quando era ancora un giocatore del Milan venne stravolto da un evento che probabilmente cambiò la sua. L’ex terzino rossonero,, nel febbraio 1997 subì un grave lutto. Antonella Peraboni, sua compagna di, morì all’età di 32dopo aver lottato per molto tempo contro un tumore. I due si L'articolo proviene da Inews.it.

