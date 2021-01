Lazio, Luis Alberto operato d’urgenza per appendicite. Dovrebbe saltare almeno due gare (Di martedì 19 gennaio 2021) Brutta notizia in questo martedì sera per Simone Inzaghi: Luis Alberto ha subito un’operazione in serata, presso la Clinica Paideia, per asportare l’appendice. L’intervento è riuscito senza complicazioni e il giocatore sarà presto a casa. Si stimano 7 -10 giorni di stop, quindi l’iberico salterà quasi sicuramente i due impegni contro Parma e Sassuolo. Lo riporta LaLaziosiamonoi.it. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Brutta notizia in questo martedì sera per Simone Inzaghi:ha subito un’operazione in serata, presso la Clinica Paideia, per asportare l’appendice. L’intervento è riuscito senza complicazioni e il giocatore sarà presto a casa. Si stimano 7 -10 giorni di stop, quindi l’iberico salterà quasi sicuramente i due impegni contro Parma e Sassuolo. Lo riporta Lasiamonoi.it. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SkySport : ULTIM'ORA LAZIO Luis Alberto operato d'urgenza per attacco di appendicite Lo spagnolo out sicuramente contro Parma… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Luis Alberto operato d'urgenza per appendicite: starà fuori almeno 10 giorni ? - TuttoMercatoWeb : Lazio, tegola Luis Alberto. Operato d'urgenza per un attacco di appendicite, salta Parma e Sassuolo - Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: La Lazio perde Luis Alberto: il numero 10 dei biancocelesti è stato ricoverato d'urgenza per un attacco di appendicite ????… - LI_Palembang : Lazio, Luis Alberto operato di appendicite: stop di 10 giorni -