Il governo Conte ottiene la fiducia al Senato ma non la maggioranza assoluta (Di martedì 19 gennaio 2021) Il pallottoliere si ferma a quota 156 e si salva con i Senatori a vita e due di Forza Italia. Clamoroso il voto di Mariarosaria Rossi, poi cacciata dal gruppo insieme ad Andrea Causin. Ora il premier ... Leggi su today (Di martedì 19 gennaio 2021) Il pallottoliere si ferma a quota 156 e si salva con iri a vita e due di Forza Italia. Clamoroso il voto di Mariarosaria Rossi, poi cacciata dal gruppo insieme ad Andrea Causin. Ora il premier ...

