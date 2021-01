Governo: Iv resta su astensione, gruppo compatto ma qualcuno vorrebbe il no (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) – “Non è in discussione” la posizione del gruppo di Italia viva al Senato sul Governo. Salvo stravolgimenti, sarà quindi astensione. Una scelta “compatta” da parte dei renziani. Lo dicono più senatori di Iv dopo aver ascoltato l’intervento del premier in aula, identico a quello di ieri, nella pausa dei lavori del Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) – “Non è in discussione” la posizione deldi Italia viva al Senato sul. Salvo stravolgimenti, sarà quindi. Una scelta “compatta” da parte dei renziani. Lo dicono più senatori di Iv dopo aver ascoltato l’intervento del premier in aula, identico a quello di ieri, nella pausa dei lavori del Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Governo: Iv resta su astensione, gruppo compatto ma qualcuno vorrebbe il no

