Governo | Iv | ' confermiamo astensione' **

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Iv conferma l'astensione, come annunciato dalla senatrice Bellanova in dichiarazione di voto". Così una nota dell'ufficio stampa di Italia Viva.

Mentre il leghista parlava in Senato, il leader di Italia Viva condivideva le stesse considerazioni su Twitter ...

Salvini cita Grillo attaccando senatori a vita, poi confronto con Segre

Dopo aver attaccato i senatori a vita citando Beppe Grillo, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha avuto un confronto in Aula al Senato con la senatrice a vita Liliana Segre.

