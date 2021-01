Gabry Ponte costretto ad un’operazione delicata: “Il mio cuore non va a tempo” (Di martedì 19 gennaio 2021) Gabry Ponte ha comunicato ai propri fan che dovrà presto sottoporsi ad una delicata operazione al cuore: come sta il musicista. Il mondo della musica in queste ore è stato scosso da una rivelazione inattesa da parte di Gabry Ponte. Il Dj divenuto famoso con gli Eiffel 65, infatti, nelle scorse ore ha voluto avvertire i propri fan di un problema di salute che a quanto pare conosce da tempo ma che nell’ultimo periodo si è aggravato al punto da costringerlo a sottoporsi ad un intervento chirurgico delicato. Il musicista ha preferito condividere l’informazione con i propri fan sui social per evitare che la notizia trapelasse una volta in ospedale e qualcuno ci potesse speculare sopra. Nel post, condiviso sia su Instagram che su Facebook, si legge: “Ciao, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 19 gennaio 2021)ha comunicato ai propri fan che dovrà presto sottoporsi ad unaoperazione al: come sta il musicista. Il mondo della musica in queste ore è stato scosso da una rivelazione inattesa da parte di. Il Dj divenuto famoso con gli Eiffel 65, infatti, nelle scorse ore ha voluto avvertire i propri fan di un problema di salute che a quanto pare conosce dama che nell’ultimo periodo si è aggravato al punto da costringerlo a sottoporsi ad un intervento chirurgico delicato. Il musicista ha preferito condividere l’informazione con i propri fan sui social per evitare che la notizia trapelasse una volta in ospedale e qualcuno ci potesse speculare sopra. Nel post, condiviso sia su Instagram che su Facebook, si legge: “Ciao, ...

MediasetTgcom24 : Fan preoccupati per Gabry Ponte: 'Affronterò un'operazione complicata' #gabryponte - LsMassimo : @Nobbinnada @HuffPostItalia Ma rilassati, Gabry Ponte e’ un grande - RitaC70 : Gabry Ponte ricoverato in ospedale per un problema al cuore - SpettacoloNews1 : Gabry Ponte in ospedale per una delicata operazione al cuore - #GabryPonte #19gennaio @gabryponte - solops : Gabry Ponte si opera al cuore: fatemi gli auguri! -