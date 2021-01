Francesco Chiofalo si rifà in Turchia e il web lo bombarda di insulti (Di martedì 19 gennaio 2021) Sta facendo molto discutere la nuova operazione estetica di Francesco Chiofalo che, nel giro di pochi mesi, ha stravolto completamente il suo viso. Se qualche mese fa il ragazzo aveva fatto parlare per il trapianto di barba che aveva lasciato interdetto persino a lui, adesso è finito al centro della bufera per il ritocco al naso. Francesco, infatti, è volato in Turchia per effettuare l’intervento chirurgico e ha spiegato i motivi della sua scelta. Francesco Chiofalo: ennesimo ritocco per lui Soltanto qualche mese fa, Francesco Chiofalo si diceva disperato per il risultato del trapianto di barba. Questo intervento, mirato a fargli crescere la barba nelle zone in cui mancava, lo aveva lasciato a dir poco interdetto. Tuttavia, non abbastanza per spingerlo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 gennaio 2021) Sta facendo molto discutere la nuova operazione estetica diche, nel giro di pochi mesi, ha stravolto completamente il suo viso. Se qualche mese fa il ragazzo aveva fatto parlare per il trapianto di barba che aveva lasciato interdetto persino a lui, adesso è finito al centro della bufera per il ritocco al naso., infatti, è volato inper effettuare l’intervento chirurgico e ha spiegato i motivi della sua scelta.: ennesimo ritocco per lui Soltanto qualche mese fa,si diceva disperato per il risultato del trapianto di barba. Questo intervento, mirato a fargli crescere la barba nelle zone in cui mancava, lo aveva lasciato a dir poco interdetto. Tuttavia, non abbastanza per spingerlo ...

