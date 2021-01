Fiducia, Conte si ferma a 156 Ma con i senatori a vita e due FI (Di martedì 19 gennaio 2021) Il governo ottiene la Fiducia del Senato ma manca l'obiettivo politico che consisteva nel rendere non determinante Italia viva, cosa che si sarebbe verificata se il divario tra voti favorevoli e contrari fosse stato superiore alla consistenza del gruppo di Renzi, composto da 18 senatori. Resta al momento in sospeso il voto di Lello Ciampolillo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 19 gennaio 2021) Il governo ottiene ladel Senato ma manca l'obiettivo politico che consisteva nel rendere non determinante Italia viva, cosa che si sarebbe verificata se il divario tra voti favorevoli e contrari fosse stato superiore alla consistenza del gruppo di Renzi, composto da 18. Resta al momento in sospeso il voto di Lello Ciampolillo. Segui su affaritaliani.it

