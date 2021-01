Crollo di immatricolazioni per Fca nel 2020: -26%. Buona partenza per Stellantis in borsa (Di martedì 19 gennaio 2021) Torino, 19 gen – Il 2020 è stato un anno drammatico per le immatricolazioni di auto in Europa. Le vendite di auto a causa della pandemia di Covid-19 si sono ridotte quasi di un quarto. Il gruppo Fca non fa eccezione. Per la Fiat Chrysler l’ultimo anno prima della nascita di Stellantis si è chiuso con 700.534 immatricolazioni, in calo del 26% rispetto al 2019. In totale le immatricolazioni di auto nella Ue hanno segnato un calo del 23,7%, attestandosi a 9.942.509 unità. Nel 2019 il mercato aveva chiuso con 13 milioni di immatricolazioni. immatricolazioni, per Fca parziale recupero nel mese di dicembre Per Fca anche un leggerissimo calo sulla quota europea: dal 6% del 2019 al 5,9% del 2020. Unico dato positivo il mese di dicembre appena passato: qui Fiat ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 gennaio 2021) Torino, 19 gen – Ilè stato un anno drammatico per ledi auto in Europa. Le vendite di auto a causa della pandemia di Covid-19 si sono ridotte quasi di un quarto. Il gruppo Fca non fa eccezione. Per la Fiat Chrysler l’ultimo anno prima della nascita disi è chiuso con 700.534, in calo del 26% rispetto al 2019. In totale ledi auto nella Ue hanno segnato un calo del 23,7%, attestandosi a 9.942.509 unità. Nel 2019 il mercato aveva chiuso con 13 milioni di, per Fca parziale recupero nel mese di dicembre Per Fca anche un leggerissimo calo sulla quota europea: dal 6% del 2019 al 5,9% del. Unico dato positivo il mese di dicembre appena passato: qui Fiat ...

