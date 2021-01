Commissione Ue propone di aumentare gli aiuti alle attività produttive ed estenderne la durata per tutto il 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) La Commissione Ue ha proposto agli Stati di prolungare fino al 31 dicembre 2021 lo schema temporaneo di aiuti di Stato adottato lo scoro marzo per sostenere le economie durante la pandemia. “Con la seconda ondata che continua ad avere un forte impatto sulle nostre vite, le aziende europee hanno bisogno di ulteriore supporto”, ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, precisando che saranno anche aumentati i tetti degli aiuti in certi casi. La Commissione propone in particolare di aumentare i massimali per gli importi limitati di aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo (attualmente fino a 120.000 euro per aziende nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 100.000 euro quelle agricole, e 800.000 euro per tutti gli altri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) LaUe ha proposto agli Stati di prolungare fino al 31 dicembrelo schema temporaneo didi Stato adottato lo scoro marzo per sostenere le economie durante la pandemia. “Con la seconda ondata che continua ad avere un forte impatto sulle nostre vite, le aziende europee hanno bisogno di ulteriore supporto”, ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, precisando che saranno anche aumentati i tetti degliin certi casi. Lain particolare dii massimali per gli importi limitati diconcessi nell’ambito del quadro temporaneo (attualmente fino a 120.000 euro per aziende nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 100.000 euro quelle agricole, e 800.000 euro per tutti gli altri ...

