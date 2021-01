Campagna | blitz dei carabinieri | due arresti per droga e atti persecutori

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- È stato arrestato daidella locale stazione diagli ordini del maresciallo Angelo Solimene, un ragazzo di 18 anni, fermato dai militari mentre stava cedendo una dose di hashish ad un suo coetaneo. Ilè avvenuto nella tarda serata di ieri, quando i militari hanno fermato il giovane durante un controllo mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti svolto sul territorio campagnese. Dopo aver sorpreso e fermato il giovane in flagranza di reato, isi sono diretti nell’abitazione del 18enne dove a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato hashish e un coltello utilizzato per il taglio della sostanza stupefacenti. Il 18enne si trova ora aglidomiciliari in attesa ...