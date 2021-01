UOMINI E DONNE oggi, 18 gennaio: tra Gemma e Maurizio è la fine? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con la puntata odierna (18 gennaio) di UOMINI e DONNE, cominciamo un’altra settimana in compagnia delle vicende del trono misto. Ciò che vedremo oggi, e anche nei prossimi giorni, appartiene ad una registrazione del 4 gennaio. Si inizia parlando di Gemma Galgani, con la visione del riassunto delle puntate precedenti, soprattutto delle prime difficoltà legate alla sua conoscenza con il cavaliere Maurizio (ricordiamo che lui, in occasione delle festività di Natale, non si era fatto sentire telefonicamente). Vediamo anche uno sfogo di Gemma con la redazione: la donna è sempre più delusa dagli atteggiamenti di intromissione dell’opinionista Tina Cipollari e anche dalla freddezza assunta da Maurizio. La donna fa il proprio ingresso in ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con la puntata odierna (18) di, cominciamo un’altra settimana in compagnia delle vicende del trono misto. Ciò che vedremo, e anche nei prossimi giorni, appartiene ad una registrazione del 4. Si inizia parlando diGalgani, con la visione del riassunto delle puntate precedenti, soprattutto delle prime difficoltà legate alla sua conoscenza con il cavaliere(ricordiamo che lui, in occasione delle festività di Natale, non si era fatto sentire telefonicamente). Vediamo anche uno sfogo dicon la redazione: la donna è sempre più delusa dagli atteggiamenti di intromissione dell’opinionista Tina Cipollari e anche dalla freddezza assunta da. La donna fa il proprio ingresso in ...

