TPL | al MIT prima riunione della commissione per la riforma

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) –di insediamento questa mattina al MITdi studio incaricata di avanzare proposte per ladel trasporto pubblico locale, presieduta dal professor Bernardo Giorgio Mattarella. È quanto si legge in una nota diffusa dallo stesso Ministero. All’ordine del giorno, l’organizzazionee la suddivisione in gruppi di lavoro: le modalità di finanziamento, il sistema informativo per la raccolta di dati in tempo reale, l’analisidomanda e la programmazione dei servizi, l’analisi industriale del settore, l’affidamento dei servizi, la digitalizzazione dei servizi e mobility as a service, le tecnologie di alimentazione alternativa, la tutela dell’utenza, queste le aree tematiche per ciascun ...