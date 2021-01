Roma | 80enne scompare di casa | l’appello per ritrovarla

Leggi su ilcorrieredellacitta

E' scomparsa dae da ieri, domenica 17 gennaio, non si hanno più sue notizie. Antonia Arena, 80 anni, è sparita da via Pietro Ottobini, zona Stazione-Tiburtina e sui social (e non solo perché sono stati creati dei volantini) si rincorrono gli appelli peril prima possibile. La signora è alta 1,50, corporatura magra e capelli grigi. Al momento della scomparsa indossava un piumino blu, un pantalone nero e stivaletti neri. Chiunque la veda può contattare il numero 339.1039994.