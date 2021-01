RESA DEI CONTI/ Conte la spunta ma barcolla (e ci tiene in crisi) (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'ha riportata un quotidiano prestigioso come La Stampa , e Palazzo Chigi ha dovuto smentire con forza un'indiscrezione tanto imbarazzante. Il secondo elemento è la solidità dell'operazione politica ... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'ha riportata un quotidiano prestigioso come La Stampa , e Palazzo Chigi ha dovuto smentire con forza un'indiscrezione tanto imbarazzante. Il secondo elemento è la solidità dell'operazione politica ...

Silvia_Mio86 : Ci vuole un allenatore che panchini i vecchi e che faccia giocare i più forti. Kulu, Arthur, Dybala (non appena si… - FabioRoscioli : RT @tg2rai: Crisi politica, mancano ormai poche ore alla resa dei conti. Per il presidente del Consiglio, oggi l'atteso appuntamento alla #… - jhonystechinno : RT @tg2rai: Crisi politica, mancano ormai poche ore alla resa dei conti. Per il presidente del Consiglio, oggi l'atteso appuntamento alla #… - tg2rai : Crisi politica, mancano ormai poche ore alla resa dei conti. Per il presidente del Consiglio, oggi l'atteso appunta… - Chiara10807104 : #gregorelli RAGAZZI UN PAIO DI SETTIMANE CIRCA E FINISCE TUTTO LI SI VEDRÁ LA RESA DEI CONTI -