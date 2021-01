Quarantena, isolamento e tutela lavoratori fragili: novità Inps 2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il 15 gennaio 2021, l’Inps ha pubblicato il messaggio numero 171 che chiarisce alcune novità 2021 introdotte dalle recenti manovre finanziarie per queste tipologie di lavoratori: dipendenti del settore privato (no Gestione Separata e aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia) e per i lavoratori fragili. Le novità sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 numero 178 (30 dicembre 2020). Nel testo numero 171, si legge che ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia da parte dell’Inps, dal 1 gennaio 2021 non sarà più obbligatorio indicare nel certificato medico gli estremi del provvedimento che ha dato origine a: la Quarantena con ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il 15 gennaio, l’ha pubblicato il messaggio numero 171 che chiarisce alcuneintrodotte dalle recenti manovre finanziarie per queste tipologie di: dipendenti del settore privato (no Gestione Separata e aventi diritto allaprevidenziale della malattia) e per i. Lesono state introdotte dalla Legge di Bilancionumero 178 (30 dicembre 2020). Nel testo numero 171, si legge che ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia da parte dell’, dal 1 gennaionon sarà più obbligatorio indicare nel certificato medico gli estremi del provvedimento che ha dato origine a: lacon ...

