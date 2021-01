Procida Capitale della Cultura 2022 | de Magistris | “L’isola fa parte di me”

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli –è ufficialmenteItaliana. Tra i vari commenti, spicca quello del sindaco di Napoli, Luigi de, che, tramite il suo profilo Facebook, ha condiviso un ricordo personale legato al: “Mi lega aun bagaglio di ricordi bellissimi legati alla mia famiglia, a mio zio Gennaro: un uomo buono, saggio, il mio faro in molti momentimia vita. Lavorava sulcome cardiologo e ricordo le lunghe giornate passate insieme a guardare scorci mozzafiato, colori brillanti che ti riempiono il cuore, camminando per i vicoli, al riparo dal sole, attraverso profumi che solo un’isola ti può regalare.fa ...

dariofrance : La Capitale italiana della cultura 2022 è la città di #Procida ! #CIDC2022 - ciropellegrino : ?? #PROCIDA CAPITALE CULTURA 2022! Evviva! - peppeprovenzano : #Procida Capitale italiana della cultura 2022 è una notizia bellissima. Un altro esempio di riscatto che, dopo Mate… - DieguitaD10S : RT @Aba_Tweet: L’isola di #Procida è stata nominata capitale italiana della cultura nel 2022: oggi Massimo Troisi avrebbe sorriso... ?? htt… - maxfer42 : RT @perchetendenza: #Procida: Perché è stata proclamata Capitale italiana della cultura 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Procida Capitale

Procida Capitale italiana della Cultura 2022. Avrà il compito di far ripartire la cultura nel nostro Paese dopo la pandemia."Esprimiamo la nostra gioia e la grande soddisfazione per la scelta di Procida come Capitale italiana della Cultura 2022." ...