Ornella Vanoni e Virginia Raffaele: il duetto che non ci aspettavamo (ma che ci piace già) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ce lo ricordiamo tutti quel momento in cui Ornella Vanoni, piccata per l’imitazione di Virginia Raffaele, gliele aveva cantate senza mezze misure. Eppure anche stavolta la regina della Mala, che di amori contrastati ne ha piena la carriera, ha preparato un colpo di scena. Nel prossimo album in uscita il 29 gennaio, Unica, Ornella Vanoni duetterà proprio con Virginia Raffaele. «Quando sei andata da Carlo Conti a fare la mia imitazione, ho passato un anno di inferno – era stato il commento lapidario di Ornella Vanoni, sul palco di Sanremo 2019, piombando alle spalle di Virginia Raffaele – Tutti i tassisti mi chiedevano se fossi stata a Sanremo, sono andata in crisi di identità». E non si ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ce lo ricordiamo tutti quel momento in cui, piccata per l’imitazione di, gliele aveva cantate senza mezze misure. Eppure anche stavolta la regina della Mala, che di amori contrastati ne ha piena la carriera, ha preparato un colpo di scena. Nel prossimo album in uscita il 29 gennaio, Unica,duetterà proprio con. «Quando sei andata da Carlo Conti a fare la mia imitazione, ho passato un anno di inferno – era stato il commento lapidario di, sul palco di Sanremo 2019, piombando alle spalle di– Tutti i tassisti mi chiedevano se fossi stata a Sanremo, sono andata in crisi di identità». E non si ...

charliecarla : RT @charliecarla: Raccontare una canzone con poche parole, a Forum, ospite di Barbara Palombelli, riascoltando insieme Ornella Vanoni con '… - VelvetMagIta : @OrnellaVanoni e @VirgiRaffaele : il duetto che non ci aspettavamo (ma che ci piace già) #VelvetMag - paradisoa1 : RT @charliecarla: La voglia di sognare e la voce di Ornella Vanoni. A volte bastano pochi versi di una canzone così per essere contenti di… - Adnkronos : Ornella #Vanoni duetta con #VirginiaRaffaele /VIDEO - GattoniAngelica : @SensoDiNausea Lui ci darà di + di + sempre di + di tutto quello che tu hai dato a me... cantava Ornella Vanoni -