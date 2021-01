Netflix | un film originale a settimana nel 2021 Ecco i 10 più attesi

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Non un film al mese, ma uno a settimana, in aperta controtendenza rispetto alla tradizionale industria cinematografica. Netflix, tra i pochi ad aver beneficiato del lockdown, ha promesso di rilasciare nel corso del 2021 settantuno pellicole originali. E il numero potrebbe crescere. Nel computo dei titoli in attesa di rilascio, non figurano, infatti, i progetti collaterali, quelli che il decorso degli eventi e il guizzo spontaneo degli artisti possono rendere appetibili, ma non prevedibili. A comparire, nel grande annuncio della piattaforma streaming, sono (per ora) solo i titoli certi, divisi per genere.